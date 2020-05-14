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"Коронавирусная модель": в Кабмине придумали, как избавиться от маршруток

14 мая 2020, 10:30

Городам могут предоставить возможность заказывать транспортные услуги, сообщил Криклий.

В Кабмине хотят заменить маршрутки автобусами и электробусами – Коронавирус в Украине
В Мининфраструктуры хотят заменить маршрутки автобусами и электробусами / УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что министерство инициировало проект закона, в котором идет речь о новой модели работы транспорта в Украине в связи с китайским коронавирусом.

Новая модель предполагает замену маршрутных такси на автобусы и электробусы, рассказал член Кабмина в эфире Сниданку с 1+1.

По словам чиновника, города смогут заказывать транспортные услуги у перевозчиков.

"И тогда это дает возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики…", – поделился министр.

Криклий считает, что пока маршрутки рано пускать на улицы украинских городов.

Напомним, в Украине с 12 марта ввели карантин из-за коронавируса, а потом несколько раз продляли. Из-за вируса общественный транспорт перестал работать в обычном режиме. В некоторых городах курсирует общественный транспорт, однако ездить в нем могут только те, у кого есть спецпропуска.

С 11 мая карантин в Украине смягчили, а с 22 числа планируется новый этап смягчения ограничительных мер.

Владислав Криклий маршрутки коронавирус в Украине
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