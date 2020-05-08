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В Кабмине рассказали, куда делись выделенные на доплаты медикам деньги

8 мая 2020, 08:56

В правительстве прокомментировали скандальную ситуацию, при которой медики, которые сражаются с коронавирусом, не получили положенных доплат.

Медики, доплаты
В Кабмине рассказали,  куда делись выделенные на доплаты медикам деньги доплаты / УНИАН

Министр Кабмина Олег Немчинов в деталях объяснил, куда местные власти потратили деньги на доплаты медикам, которые сражаются с пандемией китайского коронавируса Covid-19.

Такое сообщение опубликовал портал Hromadske. По его словам, некоторые облгосадминистрации истратили государственную субвенцию (предназначенную на 300% доплаты медикам) на закупку медицинской техники и оборудования в больнице.

"То есть она была использована будто бы на медицинские цели, но не на зарплату", — сказал Немчинов.

Как считает чиновник, тратить субвенцию таким образом решали непосредственно в облгосадминистрациях и именно поэтому есть все основания привлекать к ответственности губернаторов, финансовые подразделения, медицинские департаменты и медучреждения.

Напомним, 24 апреля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что правительство согласовало доплаты медикам "в размере до 300% заработной платы".

Позднее врачам, которые лечили пациентов с китайским коронавирусом, обещали доплаты в 300% оклада за март. Однако в конечном итоге эти деньги получили далеко не все медики. 

новости Украины Кабмин пандемия китайский коронавирус Covid-19
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