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В Минздраве назвали сферу, где в два раза упал уровень заболеваемости COVID-19

Медработников теперь лучше обеспечивают средствами защиты от коронавируса.

30 июня 2020, 23:25
Медики, доплаты
В апреле уровень заболеваемости COVID-19 cреди медработников составлял 20% / УНИАН

В первых числах апреля на территории Украины фиксировалось 20% прецедентов заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. По состоянию на данный момент показатели заболеваемости снизились до 9%.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, показатели заражения COVID-19 среди медиков снизились по причине улучшения обеспечения медицинских учреждений средствами защиты. В начале пандемии таких средств не было.

Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составил 20% от общего числа больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", – сказал министр.Читайте такжеКоронавирус в Украине: Минздрав поведал, есть ли места в больницах

Также он подчеркнул, что в Украине в последнее время установлено увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. Особенно это касается западных регионов страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал повышение зарплат медицинским работникам второго звена. Повышение коснется медиков, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько выплатят медицинским работникам, заболевшим COVID-19 на работе.

Минздрав медики общество Максим Степанов
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