В Минздраве обнаружили COVID-19: Степанов рассказал подробности

В Минздраве впервые обнаружили COVID-19 / УНИАН

В аппарате Министерства здравоохранения Украины установлен прецедент заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Часть сотрудников будет отправлена на изоляцию.

Об этом рассказал глава ведомства Максим Степанов во вторник, 2 июня, в ходе своего брифинга.

По его словам, в министерстве установили перечень лиц, с которыми контактировал заразившийся COVID-19 и приняли решение действовать на основе стандартных противокоронавирусных алгоритмов.

"Вчера в аппарате Министерства был обнаружен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Случай сразу был выявлен согласно принятым нами алгоритмам, сразу был выявлен круг контактных лиц, было определено количество людей, с которыми общался зараженный", - сказал министр, добавив, что сейчас делают тесты тем сотрудникам, которые могли контактировать с заболевшим.

Напоследок он подчеркнул, что вследствие этого определенное количество сотрудников аппарата министерства будут отправлены на самоизоляцию.

Напомним, по состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксировано 24 340 случаев заболевания китайской коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа заболели еще 328 украинцев.

Тем временем украинские ученые сделали прогноз, согласно которому уже через месяц в Украине существенно сократится количество заболеваний.