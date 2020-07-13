Во Львовской области ослабили карантин - что откроют

Во Львовской области послабили карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине - местные власти Львовской области решили ослабить карантинные ограничения. По данным Минздрава, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Так, в области разрешили работу культурных учреждений: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров.

Также разрешена работа дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.

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Кроме того, в области запрещена работа развлекательных учреждений и заведений общепита с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".

Ранее Главред писал о том, что во Всемирной организации здравоохранения уверены, что пандемию все еще можно взять под контроль.

Напомним, ранее ученые из мюнхенской клиники Швабинг заявили, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.