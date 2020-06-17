Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России

Путин будет править Россией еще много лет / Reuters

Российский президент Владимир Путин прекратит возглавлять РФ в том случае, если он добровольно подаст в отставку или же проиграет президентские выборы.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Obozrevatel.

По словам политика, рано или поздно Путин будет вынужден покинуть Кремль.

"Я думаю, если такая ситуация в России будет продолжаться, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут", - заверил Кравчук.

Впрочем, как уверяет политический деятель, такой сценарий будет реализован нескоро – электорат в России по-прежнему находится под высоким уровнем воздействия российской пропаганды.

Кравчук добавил, что именно этот фактор сработает на длительность пребывания Путина на посту президента, однако также подчеркнул, что политики правят не вечно.

"Но всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили бога за бороду", – резюмировал первый президент.

Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что результаты референдума, на котором будет решаться вопрос обнуления президентских сроков Путина, сфальсифицируют. Сам президент РФ, таким образом, вероятно, будет править Россией пожизненно.