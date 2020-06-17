УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России

17 июня 2020, 06:29

Владимир Путин покинет пост президента России, однако это случится не скоро.

Путин
Путин будет править Россией еще много лет / Reuters

Российский президент Владимир Путин прекратит возглавлять РФ в том случае, если он добровольно подаст в отставку или же проиграет президентские выборы.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Obozrevatel.

По словам политика, рано или поздно Путин будет вынужден покинуть Кремль.

"Я думаю, если такая ситуация в России будет продолжаться, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут", - заверил Кравчук.

Впрочем, как уверяет политический деятель, такой сценарий будет реализован нескоро – электорат в России по-прежнему находится под высоким уровнем воздействия российской пропаганды.

Кравчук добавил, что именно этот фактор сработает на длительность пребывания Путина на посту президента, однако также подчеркнул, что политики правят не вечно.

"Но всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили бога за бороду", – резюмировал первый президент.

Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что результаты референдума, на котором будет решаться вопрос обнуления президентских сроков Путина, сфальсифицируют. Сам президент РФ, таким образом, вероятно, будет править Россией пожизненно.

новости Украины Владимир Путин Леонид Кравчук
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:04
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
06:54
Зеленского осенью ждут большие проблемы мнение
06:29
Кравчук назвал сценарий ухода Путина с поста президента России
06:25
Боб - самая безопасная и модная женская стрижка 2020: как укладывать Фото
06:01
Лекарство будет дешевле: обнаружены новые сильные антитела против COVID-19
05:35
Попа как у Ким: тренер Кардашьян рассекретила упражнения звезды
05:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
04:52
Как коронавирус влияет на нервную систему: ученые сделали новое открытие
04:30
Ученые разработали новый способ борьбы со старостью
04:29
В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото Фото
04:02
Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах
03:21
Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг
02:43
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
02:14
Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5
01:38
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
00:53
Эксперт объяснил, почему в Украине пока не будет новой революции
00:19
Митрофан Навозник: какой сегодня праздник 17 июня 2020, приметы
16 июня, вторник
23:58
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
23:31
Украину накроют ливни: синоптики ошарашили прогнозом
22:57
Коронавирус добрался до СНБО: Данилов уже успел сдать тест
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять