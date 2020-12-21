УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ

21 декабря 2020, 04:30
Прослушать новость
Остановить

Россия тормозит любые вопросы, заявил Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группе по Донбассу Россия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Таким образом он прокомментировал в эфире канала Украина 24 заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины.

В качестве примера он привел ситуацию в социально-кономической подгруппе Минского процесса.

"На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия — на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах – мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что Украина при каждом случае вносит практические предложения.

"Но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", — добавил Кравчук.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
  • Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе
  • До того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил - ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе ничуть не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.
Владимир Путин Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Умер мэр Харькова Геннадий КернесУмер мэр Харькова Геннадий Кернес Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколеПеренос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцевНазван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев "Ситуация поменялась за три дня": друг Кернеса раскрыл неожиданные детали смерти мэра"Ситуация поменялась за три дня": друг Кернеса раскрыл неожиданные детали смерти мэра Кернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушенияКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения
Следующий материал

Последние новости

04:30
Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ
04:07
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
03:31
Поздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинки Фото Видео
02:42
Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19 Видео
02:14
Гороскоп для всех на 22 декабря: расплата за поступки и тяжелые испытания Видео
Реклама
01:30
"Саша, ты обос*ался": в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал посмешищем Видео
01:08
Врач объяснила, когда начинать пить антибиотики при COVID-19
01:04
Врачи рассказали, почему утром нельзя есть овсянку Видео
00:57
День святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замуж Видео
00:37
Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС Видео
00:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
00:20
Как восстановить легкие после коронавируса: врач дала советы Видео
20 декабря, воскресенье
23:57
​О чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь​: источник в ОП раскрыл детали​ Видео
23:22
Штраф и уголовная ответственность: Разумков рассказал о новом наказании для нардепов Видео
23:07
Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд
22:54
Известный журналист займет высокий пост в Минобороны
22:31
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
22:25
Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах Видео
22:01
Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество
21:49
Microsoft откажется от паролей в своих продуктах: когда это произойдет и какие альтернативы
Реклама
21:43
Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​ Видео
21:20
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
20:57
В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик назвала дату Видео
20:53
В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: опубликовано видео Фото Видео
20:30
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021 Видео
20:22
В Раде заявили о провале в борьбе с коронавирусом Видео
19:58
В магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры – на этот раз в жанре "башенная защита"
19:52
Суицид и депрессия: Комаровский предупредил об опасности для пациентов с COVID-19 Видео
19:52
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
19:43
Марадону намерены эксгумировать и поместить в мавзолей Видео
19:29
Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона Видео
18:54
В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру Видео
18:42
Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony
18:37
Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса Видео
18:31
Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма Видео
17:57
COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма Видео
17:56
В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​ Видео
17:37
На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн Видео
17:11
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Видео
16:54
Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам
Реклама
16:53
Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией Видео
16:15
В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19
16:14
Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения Видео
15:48
Зеленский намерен добиться безвиза с США
15:40
Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ Видео
15:35
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs запустил финальную праздничную раздачу игр
15:35
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
15:10
Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Видео
14:47
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения
14:46
Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять