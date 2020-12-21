Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ

Леонид Кравчук / УНИАН

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группе по Донбассу Россия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Таким образом он прокомментировал в эфире канала Украина 24 заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины.

В качестве примера он привел ситуацию в социально-кономической подгруппе Минского процесса.

"На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия — на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах – мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что Украина при каждом случае вносит практические предложения.

"Но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", — добавил Кравчук.

Напомним, ранее Главред сообщал: