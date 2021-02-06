Кравчук рассказал, как его и Украину ужасно оболгали на телеканале ZIK

Кравчук рассказал, как его и Украину оболгали на телеканале ZIK / Главред

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что телеканал ZIK из "группы Медведчука" подтасовывал понятия с целью оболгать работу ТКГ.

"Я смотрел ZIK в вопросе возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинение меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за любым комментарием", - сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Первый президент подчеркнул, что журналисты "целый час врали, чтобы сделать один вывод".

"Они целый час врали для того, чтобы сделать один вывод - Украина не хочет принимать граждан с ОРДЛО, то есть идет постоянная подтасовка понятий. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", - особо отметил Кравчук.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее: