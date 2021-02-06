Кравчук рассказал, как его и Украину ужасно оболгали на телеканале ZIK

Первый президент Украины вспомнил, как на телеканале ZIK освещали обмен пленными. Никто из журналистов не обращался к украинской делегации за комментарием.
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что телеканал ZIK из "группы Медведчука" подтасовывал понятия с целью оболгать работу ТКГ.
"Я смотрел ZIK в вопросе возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинение меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за любым комментарием", - сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Первый президент подчеркнул, что журналисты "целый час врали, чтобы сделать один вывод".
"Они целый час врали для того, чтобы сделать один вывод - Украина не хочет принимать граждан с ОРДЛО, то есть идет постоянная подтасовка понятий. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", - особо отметил Кравчук.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что введение санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK стало началом освобождения территории Украины – Донбасса и Крыма.