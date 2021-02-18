Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ

Леонид Кравчук / Главред

В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, не давая никаких шансов оппонентам, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Украина не пойдет на условия РФ и не поступится национальными стратегическими интересами, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Он уверен в том, что Украине надо действовать адекватно и называть вещи своими именами.

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал первый президент Украины.

Он напомнил, что недавно была достигнута договоренность об открытии КПВВ на линии разграничения.

"С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность", - сказал первый президент Украины.

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