Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ

Украина должна действовать активно и системно, уверен Леонид Кравчук.
В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, не давая никаких шансов оппонентам, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Украина не пойдет на условия РФ и не поступится национальными стратегическими интересами, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
Он уверен в том, что Украине надо действовать адекватно и называть вещи своими именами.
"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал первый президент Украины.
Он напомнил, что недавно была достигнута договоренность об открытии КПВВ на линии разграничения.
"С 24 февраля Украина дает автобус, чтобы он выполнял те задачи, которые поставлены. Я также поднял вопрос о допуске членов МАГАТЭ на неконтролируемую территорию, потому что там есть ядерные материалы, которые могут представлять опасность", - сказал первый президент Украины.
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Переговоры по Донбассу:
- В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
- В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда уже 26 января.
- Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие.
- В Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.