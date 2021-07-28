Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ

Резников может заменить Кравчука в ТКГ / УНИАН

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавляет Леонид Кравчук. Как заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, после больничного он продолжит управление. Иначе Украину на заседаниях будет представлять Алексей Резников.

"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа", - отметил вице-премьер, передает Украина 24.

Потому что, по его словам, каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.

"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний", - заявил Резников.

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Здоровье Леонида Кравчука - о чем ранее сообщал Главред:

Леонида Кравчука прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Состояние здоровья Кравчука не улучшилось после операции, сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.