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Кравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса

4 апреля 2021, 02:31
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Россия не хочет мира на Донбассе, уверен Леонид Кравчук.

Кравчук
Леонид Кравчук / segodnya.ua

Украина совместными усилиями с США и Европой способна заставить Россию покинуть оккупированные украинские территории, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Украина хочет, чтобы на Донбассе был мир, но Россия этого не хочет.

"Она хочет оставить все, как есть, она хочет подчинить себе Украину - или сделать ее губернией, или просто разрушить. Это философия Россия, которую она провозгласила устами Путина. Мы должны из этого исходить - пока Россия не изменит свою философию по Украине как подчиненной ей территории, то говорить с ними очень трудно. Но идти вперед невозможно, пока не будет урегулирована ситуация тишины, перестанут стрелять и убивать", - заявил он.

По словам первого президента, надо исходить из того, что Россия "не хочет тишины, не хочет мира на Донбассе".

"Повлиять на Россию может только мировое сообщество. По моему глубокому убеждению, я верю, что это будет сделано, потому что Европа наконец поняла, с кем она имеет дело. США с приходом Байдена фактически тоже заявили, что Украина один на один с Россией не останется, что ее суверенитет и территориальная целостность будет защищаться. Думаю, совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли, но для этого нужно время и наши активные действия - укреплять оборону, объединять общество. Мы должны продемонстрировать единство, когда речь идет о жизни народа, о нашей территории, суверенитете, независимости. Я думаю, что со временем так и будет", - добавил Кравчук.

Обострение на Донбассе:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
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