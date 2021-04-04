Кравчук выдвинул жесткое обвинение в адрес Путина из-за Донбасса

Леонид Кравчук / segodnya.ua

Украина совместными усилиями с США и Европой способна заставить Россию покинуть оккупированные украинские территории, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Украина хочет, чтобы на Донбассе был мир, но Россия этого не хочет.

"Она хочет оставить все, как есть, она хочет подчинить себе Украину - или сделать ее губернией, или просто разрушить. Это философия Россия, которую она провозгласила устами Путина. Мы должны из этого исходить - пока Россия не изменит свою философию по Украине как подчиненной ей территории, то говорить с ними очень трудно. Но идти вперед невозможно, пока не будет урегулирована ситуация тишины, перестанут стрелять и убивать", - заявил он.

По словам первого президента, надо исходить из того, что Россия "не хочет тишины, не хочет мира на Донбассе".

"Повлиять на Россию может только мировое сообщество. По моему глубокому убеждению, я верю, что это будет сделано, потому что Европа наконец поняла, с кем она имеет дело. США с приходом Байдена фактически тоже заявили, что Украина один на один с Россией не останется, что ее суверенитет и территориальная целостность будет защищаться. Думаю, совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли, но для этого нужно время и наши активные действия - укреплять оборону, объединять общество. Мы должны продемонстрировать единство, когда речь идет о жизни народа, о нашей территории, суверенитете, независимости. Я думаю, что со временем так и будет", - добавил Кравчук.

Обострение на Донбассе: