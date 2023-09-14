Криптоигроки доминируют в спонсорских контрактах Формулы-1 – владелец WRM Сергей Тронь

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Сергей Тронь

Криптокомпании вытеснили из спонсоров всемирно известного чемпионата по кольцевым гонкам "Формула-1" алкогольные, табачные и нефтяные компании. По мнению основателя компании White Rock Management Сергея Троня, это является маркером технологической эволюции и свидетельством изменения картины мира.

Об этом криптоинвестор написал в своей колонке для сайта Minfin.

Он отметил, что немало криптокомпаний выступают спонсорами "Формулы-1". Так, летом 2021 года был заключен 5-летний контракт с Фомулой-1 платежной платформы Crypto.com на $100 млн. В 2022 году спонсорами F1 стали сразу 8 крипто-компаний. Например, Binance заключила контракт с французской командой Alpine и базой Великобритании. А блокчейн Velas - из Ferrari, чьи гонщики участвуют в "Формуле-1" еще в 1950 году.

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По словам Сергея Троня, Red Bull Racing, который является многолетним фаворитом F1 и победителем многих кубков, получил сразу двух криптоспонсоров – Tezos и Bybit. А Aston Martin получил сразу двух криптопартнеров – Crypto.com и Socios.

"А буквально недавно появилась информация о том, что Red Bull Racing заключил контракт еще и с Sui Mysten Labs – создателем совсем свежего блокчейна Sui. Стороны обещают плотно сотрудничать в онлайн-мероприятиях и на гонках. Mysten Labs были основаны бывшими разработчиками Meta. Команда запустила основную сеть Sui в мае этого года, конкурируя с Aptos и Solana", – пишет Сергей Тронь.

Также в 2023 году был заключен еще один партнерский контракт между криптовалютной биржей Kraken и британской командой Williams Racing – 9-кратным обладателем Кубка конструкторов F1. А недавно стало известно о партнерстве, возникшем между американской формульной командой Haas, основанной Джином Хаасом, и маркетплейсом OpenSea. Платформа создаст для гонщиков коллекцию фирменных NFT и ее бренд будет красоваться на болидах Haas F1 VF-22.

Сергей Тронь выделил несколько причин для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества крипторынка с формульными командами:

Во-первых, престиж криптоактивов, растущий по всему миру, и желание общества приобщиться к кругу инвесторов. Во-вторых, запрос со стороны Формулы-1 на новых спонсоров как из-за дороговизны обслуживания команд, так и из-за ограничений на рекламу табака и алкоголя –бывших спонсоров F-1 в разных странах. В-третьих, всплеск популярности гоночных соревнований и F1 прежде всего, которыми начала активнее интересоваться криптоотрасль и создавать под нее новые инструменты. По мнению Сергея Троня, интерес людей объясняется успешностью сериала Netflix о Формуле-1 – "Драйв выживания" (Drive To Survive), который люди с удовольствием смотрели в разгар карантина коронавируса. И, в конце концов, еще одна причина – заядлые любители спорта сильно заинтересовались крипторынком, что подтвердилось опросами в США: около 57% американских фанатов автогонок оказались владельцами разнообразных цифровых активов. По среднему показателю в обществе среди тех, кто не является любителями спорта, на уровне 24%.

"Видно, как криптобизнес проник в Формулу-1, пропитал гоночные сообщества, объединение фанов. Заместил табачников и производителей элитных часов, и перестраивает отрасль на новый лад. Высокотехнологичный, с новыми возможностями и способом мышления. Уверен, криптодвижение находится только в начале своего пути и сможет еще многое предложить F1 и ее поклонникам. А потом будет двигаться и в другие спортивные направления", – резюмирует Сергей Тронь.

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