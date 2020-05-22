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Кровавая бойня на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья семерых человек

22 мая 2020, 09:23

Жестокое убийство произошло на берегу ставка. Из девяти друзей выжил только один.

ружье, винтовка
Профессиональный охотник расстрелял компанию людей / bryansktoday.ru

В ночь на 22 мая в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. Мужчина расстрелял из ружья семерых человек. О жестоком убийстве рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.  

По его словам, на  берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку. По данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 года рождения.

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - сообщил Геращенко.

Сначала мужчина убил двоих человек, которые находились рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Одному человеку удалось убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве семерых человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу, после чего суд примет решение о его вменяемости.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - отметил Геращенко.

Новость дополняется...

Антон Геращенко убийство полиция новости Украины
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