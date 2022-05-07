Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников Азовстали

Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом, чтобы провести эвакуацию гражданских.
Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом, чтобы провести эвакуацию гражданских.
Как рассказали в подразделении Азов, это было сделано для эвакуации гражданских.
"С некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.
В подразделении пояснили, что и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода Азовсталь обе группы использовали такие стяги.
В Азове отметили, что такая процедура проводится уже в четвертый раз.
Как уточнили в Азове Украинской правде, во время эвакуации гражданских из Азовстали 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.
"Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", - рассказали в Азове.
Читайте такжеКруговая оборона Азовстали: рашисты бросили на штурм авиацию, артиллерию и пехоту
Читайте еще:
- Зеленский признался, возможна ли сейчас военная деблокада Мариуполя
- Может ли произойти новый Мариуполь в Одессе: ответ Зеленского
- В Мариуполе снаряд оккупантов убил мужчину, направлявшего российские "Грады" на жилые массивы в 2015 году