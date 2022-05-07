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Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников Азовстали

7 мая 2022, 18:27

Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом, чтобы провести эвакуацию гражданских.

азовсталь
Украинские защитники отражают атаки оккупантов РФ / t.me/polkazov

Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом, чтобы провести эвакуацию гражданских.

Как рассказали в подразделении Азов, это было сделано для эвакуации гражданских.

"С некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.

В подразделении пояснили, что и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода Азовсталь обе группы использовали такие стяги.

В Азове отметили, что такая процедура проводится уже в четвертый раз.

Как уточнили в Азове Украинской правде, во время эвакуации гражданских из Азовстали 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

"Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения. Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА", - рассказали в Азове.

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