УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь

17 октября 2020, 20:57

На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Кабмин выделил средства родственникам погибших / УНИАН

В Минобороны направили 28 млн грн сухопутным войскам Вооруженных Сил для выплаты помощи семьям погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты единоразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Более 28 млн гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в нем.

Читайте такжеКатастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц

Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.

"...сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны. Решение о выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавлено в сообщении.

Крушение Ан-26 под Чугуевым

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил - согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года выпуска. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
новости Харькова катастрофа Минобороны Харьковская область
Сейчас вы просматриваете новость «Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:03
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни
20:57
Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь
20:44
За 10 минут снес крыши: на Кропивницкий обрушился мощный ураган Фото Видео
20:34
Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D Видео
20:25
В Минздраве ошарашили уровнем смертности от коронавируса Видео
Реклама
19:56
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
19:54
Степанов рассказал, какие услуги входят в бесплатный "ковидный пакет"
19:51
Украину назвали кормилицей 150 миллионов населения Земли
19:22
В Черном море обнаружили уникальные запасы природного газа
19:09
В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя Видео
19:06
"Первой волны нет": врач развенчала популярный миф о коронавирусе Видео
18:57
В Украине на карантине наблюдается тревожная тенденция с браками
18:21
Отравление Навального: в России припугнули ЕС ответными действиями Видео
18:21
170 грн за маску на подбородке: Кабмин готовит новые ограничения Видео
17:54
Останутся надолго: врачи ошарашили последствиями коронавируса Видео
17:50
Десятки тысяч смертей: Ляшко дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19 Видео
17:35
В Одессе проспект Небесной сотни вновь назвали именем Жукова
17:13
Нардеп предупредил, когда Украине грозит 400 тысяч активных больных коронавирусом Видео
17:11
Смертельная угроза: тяжелым больным с COVID-19 грозит опасность - СМИ Видео
16:50
В Украине еще один город из "красной" зоны взбунтовался против карантина Видео
Реклама
16:35
В Украине ударят заморозки: синоптик рассказал, где ждать снега
16:33
Смертоносный удар по Гяндже: в Азербайджане раскрыли, как накажут Армению Видео
15:56
Вирусолог рассказал, откуда ждать агрессивных мутаций коронавируса Видео
15:45
Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть Видео
15:30
Коронавирус в Украине разогнался: в Минздраве назвали, где забиты до отказа больницы Видео
15:20
Алиев "растоптал" Пашиняна и назвал главное условие перемирия в Карабахе Видео
15:14
Жесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствиях Видео
14:46
Инфекционист растолковал, почему тяжесть Covid-19 и группа крови не связаны Видео
14:28
Ляшко назвал условия жесткого локдауна в Украине и рассказал о "красной линии" Видео
14:10
Астрологи назвали "предсказателя" среди знаков Зодиака
13:57
В США сняли запрет на полеты у Крыма: в Киеве сделали заявление
13:56
Глава МИД Германии рассказал, когда достроят газопровод Северный поток-2 Видео
13:50
Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина Видео
13:27
В Минске обозленные силовики начали паковать студентов в автозаки Видео
13:22
Киев затопило после мощного ливня: авто тонут, трамваи останавливают Видео
13:09
Кто во Франции обезглавил учителя из-за карикатуры: СМИ узнали имя чеченца
12:43
Алиев заявил о взятии новых городов в Карабахе: появился ответ Еревана Видео
12:35
США дали оценку антироссийским санкциям ЕС из-за отравления Навального Видео
12:14
Зеленский явно промахнулся с одним вопросом мнение
11:57
Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки Видео
Реклама
11:50
Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
11:31
Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина Видео
11:11
Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом Видео
10:48
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки Видео
10:29
Визит Тихановской в Киев: почему Украине следует сохранять дистанцию мнение
10:25
В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова Видео
10:19
Врач сказала, какие вещества мешают вирусу попадать в клетки
10:00
Невероятные джинсы свободного кроя из 80-х вернулись в моду: фото Фото
09:44
Вашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина Видео
09:42
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять