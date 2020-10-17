Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь

На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.
В Минобороны направили 28 млн грн сухопутным войскам Вооруженных Сил для выплаты помощи семьям погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.
"Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты единоразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Более 28 млн гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в нем.
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Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных Сил.
Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.
"...сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны. Решение о выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавлено в сообщении.
Крушение Ан-26 под Чугуевым
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил - согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года выпуска. На нем осуществлялись тренировочные полеты.