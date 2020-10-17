Кровавая катастрофа под Чугуевом: семьям погибших выделили помощь

Кабмин выделил средства родственникам погибших / УНИАН

В Минобороны направили 28 млн грн сухопутным войскам Вооруженных Сил для выплаты помощи семьям погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты единоразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Более 28 млн гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в нем.

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Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.

"...сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны. Решение о выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавлено в сообщении.

Крушение Ан-26 под Чугуевым