Кровавое нападение на бус: в полиции рассказали о десятках подозреваемых

В Харьковской области напали на микроавтобус с людьми / hk.npu.gov.ua

Участникам нападения на микроавтобус в Харьковской области - 14 задержанным, уже сообщили о подозрении.

По словам начальник ГУ НП Харьковщины Валерия Сокуренко, еще пятерых допрашивают следователи, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Всего пострадавших в результате нападения на микроавтобус оказалось четверо.

Среди задержанных злоумышленников оказались харьковчане, полтавчане, жители Днепра, а также других городов.

По словам начальника областного ГУ НП, у задержанных нашли травматические пистолеты и газовые баллончики.

Открыты уголовные производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) и по части 15 п. 1,7,12 части 2 статьи 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

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"У нас есть фамилии, адреса и телефоны еще 35 человек, которые причастны к нападению. Некоторые из них задержаны сегодня. При нападении, кроме двух установленных авто, задействовали и другие элитные машины – Porsche, BMW. Уверены, что найдем и их – мы понимаем, кто к ним имеет отношение", – добавил Сокуренко.

Ранее сообщалось, что 27 августа в районе Люботина Харьковской области напали на микроавтобус, в котором ехали соратники нардепа Ильи Кивы, пострадали три человека. Позже на Харьковщине задержали группу подозреваемых в нападении на бус.