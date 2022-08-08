Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты и боевики "ДНР" со стрельбой делили награбленное

Боевики "ДНР" устроили разборки со стрельбой / news.dn.ua

В захваченном врагом Мариуполе Донецкой области российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками террористической "ДНР".

Об этом советник мэра города Петр Андрющенко рассказал в своем Telegram-канале.

По его данным, разборки россиян с коллаборантами произошли в Левобережном районе Мариуполя.

В результате стрельбы один из российских оккупантов получил ранения, подчеркнул советник мэра Мариуполя.

"Левобережный район. В вечере воскресенья в частном секторе снова стрельба между россиянами и "днр"овцами. На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации, один россиянин легко ранен и за это пять "днровцев" арестованы. Надеемся на скорую расправу российского военного недоправосудия", - добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря контролируемых Кремлем боевиков Дениса Пушилина.

Позднее появилась информация о еще одном взрыве у офиса Пушилина.

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