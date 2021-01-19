Крушение сухогруза Arvin: в МИД подтвердили гибель двух украинцев

На данный момент ищут еще трех украинцев, пятерых граждан Украины уже выписали из больницы.
По состоянию на утро 19 января подтверждена гибель двух украинцев в результате крушения сухогруза Arvin, который затонул у берегов Турции в минувшее воскресенье.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел.
Сообщается, что в ходе проведения поисково-спасательных работ всего найдены тела трех членов экипажа, из них двое – граждане Украины. Судьба еще троих украинских моряков остается неизвестной. Шестеро спасенных (из них пятеро - граждане Украины) выписаны из больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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Крушение сухогруза в Турции – новости:
- В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз Arvin.
- Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.
- Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.
- Экипаж судна Arvin - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
- В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
Автор: Анна Багрий