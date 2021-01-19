Крушение сухогруза Arvin: в МИД подтвердили гибель двух украинцев

Поисково-спасательные работы продолжаются / Фото: Anadolu

По состоянию на утро 19 января подтверждена гибель двух украинцев в результате крушения сухогруза Arvin, который затонул у берегов Турции в минувшее воскресенье.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Министерства иностранных дел.

Сообщается, что в ходе проведения поисково-спасательных работ всего найдены тела трех членов экипажа, из них двое – граждане Украины. Судьба еще троих украинских моряков остается неизвестной. Шестеро спасенных (из них пятеро - граждане Украины) выписаны из больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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