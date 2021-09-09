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"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

9 сентября 2021, 11:12

Сотрудники не закрыли полностью окна, летучие мыши влетели и застряли между оконными рамами.

Летучие мыши в одном из университетов Харькова / Ukrainian Bat Rehabilitation Center

В Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет имени В.Н Каразина. Животные устроились на одном из окон, которые работники ВУЗа забыли закрыть на ночь. Зверьки же случайно залетели внутрь.

Как отметили зоозащитники, сейчас идет миграция летучих мышей на юг, где они прячутся на зиму. Они ищут спокойное место для сна днем и поэтому случайно залетают в открытые окна и в вентиляции, сообщили в группе Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Уже после того, как летучих извлекли из оконных рам, их отпустили на свободу.

"После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних", – подчеркнули в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Все летучие мыши пережили пребывание между оконными рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Ранее Главред уже писал, что на Ривненщине в капкан охотников угодила "чупакабра". Таинственного зверя заподозрили в уничтожении домашней птицы, а его внешний вид озадачил даже опытных охотников.

Также сообщалось, что на побережье Черного моря вблизи Одессы отдыхающие и местные жители заметили весьма приветливых лисиц, которые совершенно не пугаются людей. Дикие животные обитают в камнях на окрестностях Фонтанки, что в 30 километрах от города. Также лисиц уже видели в Лузановке, Крыжановке и на Даче Ковалевского.

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