"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

Летучие мыши в одном из университетов Харькова / Ukrainian Bat Rehabilitation Center

В Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет имени В.Н Каразина. Животные устроились на одном из окон, которые работники ВУЗа забыли закрыть на ночь. Зверьки же случайно залетели внутрь.

Как отметили зоозащитники, сейчас идет миграция летучих мышей на юг, где они прячутся на зиму. Они ищут спокойное место для сна днем и поэтому случайно залетают в открытые окна и в вентиляции, сообщили в группе Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Уже после того, как летучих извлекли из оконных рам, их отпустили на свободу.

"После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних", – подчеркнули в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Все летучие мыши пережили пребывание между оконными рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center

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