Крымчанам запретили выходить из дома: "власти" полуострова ввели жесткие карантинные ограничения

Пенсионерам Крыма запретили выходить из дома / facebook.com/moz.ukr

В оккупированном Крыму существенно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В связи с этим, местные "власти", решили ужесточить карантинные ограничения.

Принятые меры в большей степени касаются пенсионеров и стоит отметить, что они довольно строгие.

В частности, с 25 октября жителям Крыма в возрасте от 65 лет запрещено выходить из дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "указ" "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Отмечается, что люди в возрасте 65 лет и старше могут выходить из дома только крайне случае. А именно, если их жизни что-то угрожает. Простыми словами, крымские пенсионеры теперь не могут купить хлеб или просто подышать свежим воздухом. Они могут покинуть квартирные стены только по дороге в больницу.

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Для того, чтобы это решение было выполнено, так сказать, по полной программе, оккупанты также отменили льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.

Также в Крыму с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. Заведения общественного питания будут работать только до 23:00.

Читайте такжеЕще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионыМежду тем, сколько времени будут действовать такие ограничения, пока неизвестно. Это знают лишь "власти" оккупированного полуострова, так как уже обозночали условные сроки - "до особого распоряжения".

Напомним, ранее на Закарпатье журналисты выяснили о махинациях с сертификатами о вакцинации против коронавируса. В пунктах прививок выдают не подделки, а абсолютно законные международные сертификаты о вакцинации легализированным в Европе антиковидным препаратом "Пфайзер". Но на самом деле прививки людям не делают, а просто сливают вакцину в раковину.

Между тем, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.