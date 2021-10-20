Коронавирусный бизнес и "красный" курьер: вакцинированные украинцы придумали новый способо заработка

В усовиях коронавируса в Украине появился новый вид бизнеса / УНИАН

"Красный" гриф в некоторых областях Украины предоставил возможность нового заработка для вакцинированных от коронавируса.

Как пишет УНИАН, довольно странный предложения появились на сайте интернет-объявлений OLX.

В частности, непривитым жителям Кривого Рога, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов, страдающих от локдауна, те, кто успел вовремя сделать прививку предлагают услуги своего рода курьеров.

Люди с сертификатом о вакцинации предлагают сделать покупки в магазинах для тех, кому поход в общественные места запрещен.

"Скуплюсь за вас в магазинах, кафе и ресторанах", "Скуплюсь за вас в магазине если не имеете сертификата Covid", "Скуплюсь за вас в магазине , есть ковид-сертификат", - пишут в OLX.

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Читайте такжеКопы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделкуСтоимость таких услуг порядка 100 грн.

Напомним, сегодня скончалась многодетная мать из Львова. Женщина, которая была ярой противницей вакцинации, умерла от осложнений коронавируса. У нее остались трое детей, младшему всего год. Также в семье инфицированы коронавирусом еще трое человек.

Также ранее в Минздраве удивили жуткой статистикой о вакцинации. Из 27 тыс. 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 тыс. 893, то есть, 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной прививки. Кроме этого, в ведомстве показали страшные фото умерших от коронавируса.