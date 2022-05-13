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Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины

13 мая 2022, 12:04

Даже если ударить по Крымскому мосту тремя ракетами, часть рухнет, а часть - останется. Мост нужно будет демонтировать, но восстановить его РФ не сможет.

Крымский мост
Крымский мост не упадет на дно после ракетного удара / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

В Сети появился сайт, на котором идет обратный отсчет до падения Крымского моста, соединяющего территорию страны-арессора России и аннексированный Крым. Сначала на сайте Crimeanbridgedown сообщалось, что Крымский мост падет 9 мая, но этого произошло. Теперь появилась новая дата - 13 мая.

Независимый российский эксперт, геоэколог Юрий Медовар считает, что Крымский мост рухнет в любом случае - то ли от украинских ракет, то ли сам по себе, так как рядом с ним находится грязевой вулкан, который извергается примерно раз в 10 лет, пишет Obozrevatel.

"Непонятно, как он (Крымский мост, - ред.) до сих пор держится. Там очень сложная геология. Основание сваи находится в глине, а глина не держит так, как гранит. Обмануть природу еще никому не удавалось. Это я говорю как геолог. В проливе очень сложное геологическое строение дна, и в сейсмоопасных районах подобные сооружения можно строить только на скальном основании. Мы же вместо скального основания имеем майкопские обводненные полутвердые глины", - объяснил Медовар.

Можно ли обрушить Крымский мост ракетным ударом

Эксперт считает, что у Украины действительно есть возможности разрушить мост ракетным ударом, но сделать это аккуратно и красиво не получится.

"Нет, красиво положить не получится. Это нереально, длина моста 18 км, что-то может рухнуть, а что-то останется. Скорее всего, на дно он не ляжет. Его нужно будет потом демонтировать", - сказал геоэколог.

По словам Медовара, весь Крымский мост не рухнет полностью, даже если ударить двумя-тремя ракетами.

"Он не рухнет, даже если в него три ракеты попадут. В любом случае его придется демонтировать, а не только освобождать фарватер. Или вы хотите, чтоб он оставался, как Колизей?", - отметил специалист, добавив, что демонтаж моста будет очень сложным и дорогим.

Оккупанты не смогут восстановить Крымский мост, если по нему ударят ракетами.

"Это очень сложно, необходимы серьезные инженерные расчеты. Во время строительства моста помогали иностранные специалисты, но сейчас, думаю, они ничего делать не будут. А у нас своих инженеров почти не осталось, поверьте. Поэтому вопрос трудно решаемый", - резюмировал геоэколог.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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