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КСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год

28 октября 2020, 18:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

Конституционный суд
Конституционный суд опринял резонансное решение / ccu.gov.ua

Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Такие полномочия ведомства КСУ признал не соответствующими Основному закону.

"КСУ приходит к выводу о неконституционности отдельных положений закона №1700, касающихся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно... особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; контроля и проверки деклараций", - указано в тексте решения КСУ, передает РБК-Украина.

В решении суд подчеркивает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти.

"Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными)... статьи 48-51 закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года №1700", - сказано в документе.

В то же время Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда, заявил в комментарии УП председатель НАПК Александр Новиков.

"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций", - сказал Новиков.

По его словам, "решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства".

"Оно (решение – ред.) полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - подытожил Новиков.

Отметим, решение КСУ вызвало резонанс в обществе.

В частности, заместитель генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем пишет, что "Конституционный суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича".

"Конституционный суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича. Решение о фактической отмене системы электронного декларирования - это угроза всему, что было сделано на пути к цивилизованному миру за последние семь лет.

Десяток рабов в здании на Жилянской хотят поставить на колени и сделать рабами коррупции, цинизма и мутных схем целую страну", - пишет Найем в Telegram.

Скандальные решения КСУ – о чем сообщалось ранее:

  • КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
  • В Офисе президента заявили, что решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией. Президент Владимир Зеленский приложит усилия для восстановления эффективной работы антикоррупционного законодательства.

КСУ Конституционный Суд НАПК электронная декларация новости Украины
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