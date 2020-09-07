Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по ситуации на Донбассе

По словам министра, на оккупированной территории происходят провокации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования осуществили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернист, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - заявил Кулеба в Facebook.
По словам дипломата, Украина уже предприняла ряд неотложных мер. В частности, немедленно задействовала координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня и проинформировала об инциденте ОБСЕ.
Перемирие на Донбассе:
российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия.
состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.