Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по ситуации на Донбассе

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования осуществили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернист, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - заявил Кулеба в Facebook.

По словам дипломата, Украина уже предприняла ряд неотложных мер. В частности, немедленно задействовала координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня и проинформировала об инциденте ОБСЕ.

Перемирие на Донбассе: