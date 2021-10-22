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Кулеба назвал главное условие добрососедских отношений с Путиным

22 октября 2021, 21:56
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Москве нужно признать, что россияне и украинцы - это отдельные нации, которые живут в суверенных государствах.

Кулеба
Кулеба рассказал об отношениях с Россией / УНИАН

Украина и Россия могли бы иметь добрососедские отношения. Для этого Москве нужно признать, что россияне и украинцы - это отдельные нации, которые живут в суверенных государствах, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Но это требует от россиян признать реальность, что россияне и украинцы - это две отдельные, свободные нации, которые живут в своих собственных суверенных государствах, самостоятельно решая свою судьбу, в том числе выбор модели развития и союзов", - сказал Кулеба в интервью директору Польского института международных отношений (PISM) Славомиру Дембскому.

По его словам, Россия не хочет этого признавать и поэтому в 2014 году напала на Украину. В результате погибли тысячи украинцев, а часть территории страны оказалась оккупирована РФ. Такие действия Москвы уничтожили перспективу добрососедских отношений между российскими и украинскими народами.

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Кулеба вспомнил тезис президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - "одна нация". По словам министра, это заявление российского лидера не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля.

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"Вы правильно заметили, что это националистическая концепция XIX века", - добавил Кулеба обращаясь к Дембскому.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе с начала августа находится в глубоком затяжном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и регулярно достигала рекордных показателей. В частности, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе достигла отметки в 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день сказал, что Газпром готов обеспечить дополнительную прокачку газа в Европу на 15%, после чего цена топлива на бирже снизилась до 980 долларов.

По данным на пятницу, 22 октября, цена на газ в Европе на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубометров.

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