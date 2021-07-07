Кулеба объяснил, как связаны "люблинский треугольник" и русский мир

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Проект "люблинский треугольник" (в состав которого входят представители Украины, Польши и Литвы) является качественной альтернативой "русскому миру". Об этом в своем видеообращении заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", − сказал руководитель украинской дипломатии.

Кроме того, Кулеба говорит, что хотел бы присоединения к этому "треугольному" объединению Беларуси.

"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", − заявил чиновник.

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Напомним, ранее руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил ‒ Украина принадлежит к западному миру и никогда не присоединится к "русскому миру".

"Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру. И Запад не позволит Украине разрушить демократию и суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут донести России. Украина никогда не станет частью "русского мира"", — сказал дипломат.