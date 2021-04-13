Кулеба объяснил, почему Украина никогда не войдет в "русский мир"

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил ‒ Украина принадлежит к западному миру и никогда не присоединится к "русскому миру". Об этом дипломат заявил в рамках совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

"Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру. И Запад не позволит Украине разрушить демократию и суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут донести России. Украина никогда не станет частью "русского мира"", — сказал Кулеба.

Кроме того, дипломат призвал НАТО повлиять на введение нового раунда санкций, которые увеличат цену российской агрессии для Кремля.

"На операционном уровне нужны меры, которые будут сдерживать Россию и ее агрессивные намерения. Это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии, это может быть прямая поддержка, направленная на усиление украинской обороноспособности", - сказал он.

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