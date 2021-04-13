Кулеба объяснил, почему Украина никогда не войдет в "русский мир"

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сделал несколько громких заявлений.
Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил ‒ Украина принадлежит к западному миру и никогда не присоединится к "русскому миру". Об этом дипломат заявил в рамках совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
"Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру. И Запад не позволит Украине разрушить демократию и суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут донести России. Украина никогда не станет частью "русского мира"", — сказал Кулеба.
Кроме того, дипломат призвал НАТО повлиять на введение нового раунда санкций, которые увеличат цену российской агрессии для Кремля.
"На операционном уровне нужны меры, которые будут сдерживать Россию и ее агрессивные намерения. Это может быть новый раунд санкций, которые поднимут цену российской агрессии, это может быть прямая поддержка, направленная на усиление украинской обороноспособности", - сказал он.
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Ситуация на Донбассе – о чем ранее сообщалось:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ. Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.
- 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.