УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба оценил перспективы освобождения всей Украины от вражеских войск

3 августа 2022, 21:07

По словам главы МИД, выгнать россиян с оккупированных территорий страны "вполне реально",

Кулеба, РСЗО Ураган
Кулеба оценил перспективы освобождения Украины / Фото УНИАН

Вся территорий нашей страны обязательно будет освобождена от российских захватчиков. По словам главы МИД Дмитрий Кулебы во время сегодняшнего брифинга, достичь этого "вполне реально".

"Освобождение всей территории Украины является реалистичным", - так ответил Кулеба на вопрос, можно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Новости Херсона онлайн

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

Читайте также:

война в Украине МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:07

Кулеба оценил перспективы освобождения всей Украины от вражеских войск

21:07

Украинцев предупредили о взлете цен на АЗС: названы сроки и причинаВидео

20:39

Китай может начать войну в ближайшие годымнение

20:34

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

20:27

Садиста вычислили: Лубинец рассказал об оккупанте, кастрировавшем пленного ВСУВидео

Реклама
20:18

2 универсальные сумки для женщин после 40 лет, которые можно носить годами и ко всемуФото

20:07

Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

19:59

Пошли в НГУ вслед за матерью: двое братьев с Волыни защищают Украину с оружием в рукахВидео

19:43

Владимир Дантес и Даша Кацурина записали домашнее видео в постели: "Мы должны это сказать"Видео

19:34

Жданов подсчитал, сколько HIMАRS нужно ВСУ, чтобы выгнать россиян из УкраиныВидео

19:14

В зоне большого риска: 4 знакам зодиака в августе может грозить опасностьВидео

19:04

"Сознательно убивают": бывший командир "Азова" резко высказался о пленных оккупантах

19:00

Война в Карабахе: Азербайджан начал операцию "Возмездие" и взял под контроль высотыВидео

18:33

Что будет с ценами на продукты в Украине после разблокировки портов: ответ экспертаВидео

18:31

Стратегии нет: эксперт назвал главную ошибку России в войне против Украины

18:26

В РФ генерал наградил собственного сына за неудачное наступление на Киев

18:25

Затянется на годы: украинцам дали тревожный прогноз и предупредили о многолетней войнеВидео

18:04

Путин готов ставить немцев раком ради удовлетворения своего садизмамнение

17:51

Убийство пленных в Еленовке: "вагнеровцы" минировали барак для быстрого возгорания – разведкаВидео

17:42

Муж покойной Русланы Писанки раскрыл необычное имя артистки при крещении

Реклама
17:33

Оккупанты хотят попытаться выйти на админграницу Херсонской области: враг накапливает силы - ОК "Юг"Видео

17:28

Год невероятного везения: 2 знака зодиака станут счастливчиками в 2023 годуВидео

17:00

Могут ли русские организовать большое наступление на ВСУ - ответ военного аналитика

16:59

В Украине взвинтят тарифы на коммуналку: названы сроки повышения ценВидео

16:53

Деньги надо вернуть: более 25 тыс. украинцев получили 6500 грн помощи ошибочно - МинфинВидео

16:45

Известный рэпер Джиган из Одессы отпраздновал день рождения с тортом в виде ракеты

16:34

Соблазн в пальто: Анна Тринчер в честь дня рождения побаловала фанатов фото без лифчика

16:21

В Турции ответили отказом на "хотелку" Путина насчет Bayraktar для РФ - посол УкраиныВидео

16:19

Приметы на 4 августа: 3 запрета нельзя нарушать в день Марии Магдалины, чтобы беду в дом не впуститьВидео

16:02

Экономист пояснил, когда еще сильнее в Украине вырастут цены на продуктыВидео

15:49

Зеленский не исключил отношений с Россией после войны: "все будет зависеть от РФ"Видео

15:48

Меньшова рассказала, как Галкин поплатился за поддержку Украины

15:48

"Корса" наводила Грады на дома: ВСУ ликвидировали известную террористку "ДНР"Видео

15:45

Рианна в нижнем белье показала первую фотосессию через 2 месяца после родов

15:42

День Марии Магдалины 2022: дата и традиции праздника

15:39

"Никто их не признает": эксперт пояснил, что ждет Россию из-за референдумов в Украине

15:28

Стыдно до ужаса: слабые стороны, о которых знаки зодиака предпочитают молчатьВидео

15:18

"Та хоть три ноги потеряй": в РФ водитель маршрутки угрожал битой наглому безногому оккупантуВидео

15:11

"Лукашенко может самостоятельно нанести удары по Украине": эксперт оценил риски вторжения Беларуси

14:59

Морпехи устроили засаду на Донбассе: уничтожили 15 оккупантов и взяли пленныхВидео

Реклама
14:42

"У российской армии будут большие проблемы": Жданов рассказал, как ВСУ издеваются над оккупантамиВидео

14:39

Что нельзя садить после чеснока, чтобы не загубить урожайВидео

14:33

Оккупанты попали в окружение на двух направлениях: эксперт раскрыл деталиВидео

14:29

Украинские воины "задвухсотили" воронежского бывшего кандидата в депутаты Госдумы

14:22

Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о последнем кастинге с Русланой ПисанкойВидео

14:21

Самый высокоаплачеваемый голос Москвы озвучил хотелки Путинамнение

13:59

В ВСУ пояснили, скольких еще мужчин могут мобилизовать в армию в случае нужды

13:55

Оккупанты обречены: в ВСУ обещают новые "хлопки" на ХерсонщинеВидео

13:44

Путин - "шизофреник", а Медведев "слетел с катушек": депутат РФ о "безумии" верхушки КремляВидео

13:34

Павел Зибров показал свой роскошный дом и рассказал, почему отменилась свадьба дочери

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять