Кулеба оценил перспективы освобождения всей Украины от вражеских войск

Кулеба оценил перспективы освобождения Украины / Фото УНИАН

Вся территорий нашей страны обязательно будет освобождена от российских захватчиков. По словам главы МИД Дмитрий Кулебы во время сегодняшнего брифинга, достичь этого "вполне реально".

"Освобождение всей территории Украины является реалистичным", - так ответил Кулеба на вопрос, можно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Новости Херсона онлайн

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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