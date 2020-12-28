Кулеба объяснил, чем опасен для Украины захват РФ Беларуси

По словам руководителя украинского МИД, возможный захват Беларуси Россией чрезвычайно усложнить положение Украины.
Захват и обретение полного контроля Российской Федерации над Беларусью может привести к тому, что половина территории Украины окажется под угрозой военного вторжения.
Об этом в интервью немецкому издании Internationale Politik заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, после захвата Беларуси над Украиной нависнет реальная угроза полномасштабного нападения.
"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", ‒ заявил Кулеба.
Главный украинский дипломат подчеркнул ‒ если Россия захватит предприятия оборонной промышленности Беларуси, то Украине придется срочно искать другие варианты сотрудничества (поскольку сейчас между Киевом и Минском есть тесные связи в сфере военно-промышленного комплекса).
Напомним, ранее Главред сообщал:
- С осени нынешнего года активно идут разговоры об усилении интеграционных процессов России и Беларуси. У Путина утверждают, что подобные разговоры не имеют под собой никаких оснований, а Кремль не планирует поглощение РБ.
- По мнению политтехнолога Глеба Павловского, Путин действительно пока не готов пойти на такой шаг. Однако Кремль обеспечит возможность правления режима Лукашенко в Беларуси – именно с этой целью Минск получит кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.