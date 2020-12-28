Кулеба объяснил, чем опасен для Украины захват РФ Беларуси

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Захват и обретение полного контроля Российской Федерации над Беларусью может привести к тому, что половина территории Украины окажется под угрозой военного вторжения.

Об этом в интервью немецкому издании Internationale Politik заявил руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, после захвата Беларуси над Украиной нависнет реальная угроза полномасштабного нападения.

"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", ‒ заявил Кулеба.

Главный украинский дипломат подчеркнул ‒ если Россия захватит предприятия оборонной промышленности Беларуси, то Украине придется срочно искать другие варианты сотрудничества (поскольку сейчас между Киевом и Минском есть тесные связи в сфере военно-промышленного комплекса).

Напомним, ранее Главред сообщал: