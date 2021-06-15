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Кулеба рассказал о проблеме для Украины после запуска Северного потока-2

15 июня 2021, 21:27
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По словам Кулебы, украинскую ГТС ожидают несколько сложных лет после запуска Северного потока-2.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска газопровода Северный поток-2 украинскую газотранспортную систему ГТС ожидает несколько достаточно сложных лет.

Как рассказал Кулеба в интервью венгерском изданию Ceenergy News, Россия неоднократно пыталась дискредитировать Украину как надежного транзитера газа, но ей это не удалось.

"Следующие несколько лет будут достаточно сложными для газотранспортной системы Украины. Действующий транзитный договор с Газпромом предусматривает резервирование мощностей украинской ГТС до конца 2024 года. Много лет Россия пыталась и не смогла дискредитировать Украину как надежного транзитера газа. Сейчас она пытается обойти Украину", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что до сих пор нет никакого объяснения, зачем вообще был нужен еще один газопровод. По его словам, имеющиеся газотранспортные мощности "покрывали и полностью покрывают не только существующий спрос, но и экспортные возможности России".

"Рыночной потребности в Северном потоке-2 не было и нет, но есть четкие политические цели России: обесценить роль Украины в европейском транзите газа и ослабить наше государство в ее решительной противодействия российской агрессии", - уточнил он.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита американской делегации в Киев призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов прогнозирует, что США попробуют остановить СП-2, если в Германии в результате осенних парламентских выборов к власти придет Партия зеленых.

Северный поток-2 Дмитрий Кулеба
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