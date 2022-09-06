Кулеба резко высказался о скандальном решении Белого дома по поводу России

Кулеба высказался о решении США по России / Коллаж УНИАН

Власти Украины и далее продолжат работать над тем, чтобы РФ была признана страной-спонсором терроризма, несмотря на сегодняшнее скандальное решение Белого дома, заявил во время телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не будет принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем на самом деле она является", - сказал он.

Кулеба отметил, что начиная с 24-го февраля Украине неоднократно отказывали в ее просьбах, а затем решения принимались. По его словам, это касалось как оружия, так и санкций.

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Министр иностранных дел убежден, что работа с США в этом направлении продолжится.

"Мы не отступим и будем настаивать на своем. Потому что это было бы действительно правильным решением", сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что внесение России в список государств-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия.

Кулеба же привел пример Ирана, который находится в списке государств-террористов, но с ним ведут переговоры как США, так и ЕС

"Как видите, одно другому не мешает", - добавил Кулеба.

Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на вопрос относительно возможности признания России государством-спонсором терроризма. В комментарии Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters, он отрицательно оценил такую идею.

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