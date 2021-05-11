Кулеба сделал важное заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Дмитрий Кулеба высказался о предоставлении ПДЧ в НАТО / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО в июне, скорее всего, еще не будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству.

"Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - сказал министр, выступая на форуме Украина 30.

По его словам, решению о ПДЧ мешают опасения некоторых стран-членов НАТО спровоцировать Россию.

"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - добавил Кулеба.

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Также он сообщил, что Украина продолжает пытаться получить приглашение на участие в саммите НАТО.

Кроме того, Кулеба добавил, что членство Украины в НАТО "исторически неизбежно".

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