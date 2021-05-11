Кулеба сделал важное заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Кулеба не прогнозирует получение Украиной Плана действий по членству в НАТО из-за нежелания некоторых союзников по Альянсу "провоцировать Россию".
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО в июне, скорее всего, еще не будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству.
"Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - сказал министр, выступая на форуме Украина 30.
По его словам, решению о ПДЧ мешают опасения некоторых стран-членов НАТО спровоцировать Россию.
"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - добавил Кулеба.
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Также он сообщил, что Украина продолжает пытаться получить приглашение на участие в саммите НАТО.
Кроме того, Кулеба добавил, что членство Украины в НАТО "исторически неизбежно".
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию, что Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Однако, по его словам, на мероприятии должны обсудить вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянса, а блок может пересмотреть повестку встречи и все-таки пригласить украинское государство на саммит.