Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа

Кулеба высказался о запрете TikTok из-за отравления детей / УНИАН

В Украине из-за смертельного челленджа среди подростков могут запретить соцсети, у которых нет контроля за вредным для детей контентом.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебы, в список таких "опасных" соцсетей входит и популярное приложение TikTok.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ под Киевом, и она сказала, что только они собрали более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете TikTok", - сообщил Кулеба, передает УНН.

По словам Кулебы, соответствующая практика на сегодня и в других странах, например в США или в Италии.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер - владелец TikTok имеет так же, как в Facebook или Youtube, должен контролировать контент и не позволять обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok и нет", - отметил омбудсмен.

Читайте такжеДоведение до самоубийства: всплыли новые детали об отравлении школьниц в Боярке

Также Кулеба пояснил, что должно произойти, чтобы в Украине запретили Tik Tok на законодательном уровне.

"Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена ", - сказал он.

Отравление таблетками из-за челленджа в TikTok - о чем ранее сообщал Главред:

В Боярке 16 февраля две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсети TikTok, и прямо в школьном туалете приняли примерно по 40 таблеток препарата Дротаверин.

В результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию. На данный момент состояние второй девочки средне тяжелое.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование.

Открыто уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

Смертельный челлендж с употреблением лекарств на следующий день, 17 февраля, продолжился в Умани Черкасской области.

Там госпитализировали двух восьмиклассниц. Девочки также наглотались таблеток в стенах школы. Две школьницы выпили по 10 таблеток.

Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное.