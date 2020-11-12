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Лавров взбеленился из-за позиции Зеленского по Донбассу и призвал Запад надавить на Киев

12 ноября 2020, 16:10

При Владимире Зеленском никаких перемен по Донбассу не наблюдается, считает Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Заявления украинской власти на уровне президента и других должностных лиц о необходимости передать Украине контроль за украинско-российской границей должны получить "реакцию, как минимум, Парижа и Берлина", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в Москве он назвал инициативу руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука как "полностью подрывающую Минские договоренности и преследующая одну единственную цель" – собраться на новый саммит Нормандского формата, передает УНИАН.

"Видимо там, в Нормандском формате, президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората и, может, каких-то своих воздыхателей на Западе, что он что-то умеет, что-то может. Но это все подмена сути внешними эффектами – мы это проходили. Так было и при Порошенко, так было и при Зеленском, никаких перемен мы не наблюдаем", - заявил он.

Лавров считает, что Париж и Берлин "должны возвысить свой голос и призвать Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано год назад на Парижском саммите Нормандского формата – Минским договорённостям нет альтернативы", - сказал он.

Читайте такжеВ МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений"Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками", - сказал он.

Глава МИД РФ также считает, что Берлин и Париж потакают Украине в подрыве Минских соглашений и тем самым совершают "предательство".

"По Украине – это колоссальная претензия к нашим германским и французским коллегам: прятаться за пять принципов ЕС, которые гласят, что с Россией будет все хорошо, как только Россия выполнит Минские договорённости – это граничит с дипломатической и политической нечистоплотностью", - заявил Лавров.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".
  • По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".
  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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