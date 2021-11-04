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"Лаяла и бросалась на людей": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке, рассказали о ее матери

4 ноября 2021, 13:31

Соседи негативно отзываются о женщине.

игрушки, ребенок
Мама девочки обратилась к врачам слишком поздно / Фото pixabay

В Луцке в результате отравления, вероятно, каштанами, умерла 8-летняя девочка. Сначала ребенка лечили дома, а к медикам ее мать обратилась уже поздно – спасти ребенка не смогли.

Умершая девочка жила в многоэтажке на улице Президента Грушевского в Луцке с мамой Наталией, рассказали соседи семьи в комментарии "Волинським новинам".

"О маме ребенка не могу ничего хорошего сказать"

Кроме дочери у женщины есть совершеннолетний сын, проживающий отдельно. По словам соседей, мама девочки всегда вела себя странно и агрессивно – на контакт с соседями не шла и общий язык не находила.

"Дети этой женщины, что старший парень, что девочка – абсолютно нормальные. О маме ребенка не могу ничего хорошего сказать. Я лично три года назад писала на нее заявление в полицию и в службу по делам детей из-за того, что она бросалась на моего четырехлетнего ребенка. Хотела ударить мусорным мешком. Это видели жители двора. Участковый отказался принимать заявление, то я ходила в горотдел. Все закончилось тем, что к ней пришли и провели так называемую профилактическую работу", — рассказывает одна из соседок семьи Елена.

Читайте такжеПод Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на местеПо словам женщины, отец умершей девочки ушел из семьи около 2 лет назад и предположила, что причиной этого могло стать поведение женщины.

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"Она бросается на людей, лает. Неоднократно видели, как почти обнаженной бегала по двору. В одном нижнем белье прыгала по лужам. Летом стелила покрывало и ложилась с ребенком на асфальте. Я уверена, что у нее проблемы с психикой", – говорит соседка.

За дочкой тряслась и никого к ней не подпускала

По словам соседей, мать девочки алкоголем не злоупотребляла. Свою дочь очень любила и никого к ней не подпускала.

"За дочкой тряслась, постоянно водила ее за руку. Не позволяла никому к ней прикасаться. Например, я иду с малышом, а она, как коршун, станет над своим ребенком, ощетинится и стоит. Что-то, видно, было у нее в голове., то ли думала, что тому ребенку хотят что-то сделать, или забрать… Не знаю", – говорит соседка.

Ела гречку, грецкие орехи и съедобные каштаны

Медики подтверждают, что причиной смерти ребенка стало отравление. По словам исполняющей обязанности заведующей отделением анестезиологии Волынской областной детской больницы Надежды Катаман, восьмилетний ребенок попал в медучреждение 21 октября в состоянии комы, а в течение определенного времени мама лечила ребенка дома.

Что ребенок точно отравился каштанами, медики утверждать не могут. Впрочем, мама девочки призналась, что накануне Ульяна употребляла грецкие орехи, гречку и съедобные каштаны.

В полиции в отношении мамы умершей девочки открыли уголовное производство по статье 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство", поскольку мама не обратилась к медикам сразу, когда ребенку стало плохо, а лечила его самостоятельно.

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Автор: Сергей Кущ
viber
новости Луцка ребенок
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