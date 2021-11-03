Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

Андрюша из Черкасс умер 5 сентября, не приходя в сознание/ скриншот

Черкасская областная прокуратура направила на психиатрическую экспертизу в город Днепр дедушку и бабушку 7-летнего Андрея Лясова из Черкасс, которого с признаками пыток без сознания госпитализировали в больницу. Мальчик скончался 5 сентября. Ребенок так и не пришел в себя.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Светлана Андрейченко, "судьей согласовано ходатайство следователя о назначении подозреваемым стационарных психиатрических экспертиз с целью установления их психического состояния и отношения к деянию, в совершении которого они подозреваются", пишет издание ildana.tv.

Как ранее писал Главред, маленького Андрюшу госпитализировали в медучреждение в состоянии комы с ужасными травмами из дома неродных бабушки и дедушки. Это произошло 27 августа.

О трагедии заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствовали о пытках. Также у бедного мальчика были пролежни, которые говорили о том, что он несколько дней лежал без сознания.

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Больше двух недель мальчик боролся за жизнь, но медики не смогли его спасти.

Неродная бабушка мальчика Виктория Лясова, которую 31 августа арестовали прямо во время заседания суда, заявила, что мальчик играл на частном дворе и упал с кучи кирпичей. По ее словам, у внука были поцарапаны руки и ноги, а на голове — рана. К медикам она не обратилась и якобы пыталась самостоятельно помочь ребенку. Сначала ему стало легче, но через несколько дней после инцидента женщина нашла Андрюшу в постели без сознания и вызвала медиков.

Позже женщина изменила свои показания о том, где и как травмировался ребенок. Она сказала, что Андрюша получил травмы вне дома и двора.

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