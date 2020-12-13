Ледяной "апокалипсис" в Украине: спасатели дали водителям важные рекомендации

На дорогах большинства областей Украины гололед / Информатор

В воскресенье, 13 декабря, на дорогах большинства областей Украины гололед. Спасатели призывают водителей придерживаться правил безопасного вождения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, обледенение деревьев. На дорогах большинства областей гололед.

В Киевской области на дорогах гололед и обледенение деревьев, объявлен первый уровень опасности (желтый).

В ГосЧС дали водителям ряд рекомендаций:

удерживать дистанцию между автомобилями;

передвигаться по скользким участкам на минимальной скорости;

не совершать резких маневров;

снижать скорость, приближаясь к пешеходам.

По прогнозу синоптиков температура сегодня днем составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе и юге страны - от 2 до 9 градусов тепла.

Погода в Киеве 13 декабря ожидается со снегом и дождем. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса.

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