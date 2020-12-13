Ледяной "апокалипсис" в Украине: спасатели дали водителям важные рекомендации

В Киевской области объявлен желтый уровень опасности.
В воскресенье, 13 декабря, на дорогах большинства областей Украины гололед. Спасатели призывают водителей придерживаться правил безопасного вождения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным Укргидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, обледенение деревьев. На дорогах большинства областей гололед.
В Киевской области на дорогах гололед и обледенение деревьев, объявлен первый уровень опасности (желтый).
В ГосЧС дали водителям ряд рекомендаций:
- удерживать дистанцию между автомобилями;
- передвигаться по скользким участкам на минимальной скорости;
- не совершать резких маневров;
- снижать скорость, приближаясь к пешеходам.
По прогнозу синоптиков температура сегодня днем составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе и юге страны - от 2 до 9 градусов тепла.
Погода в Киеве 13 декабря ожидается со снегом и дождем. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса.
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Гололед в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
- Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
- По данным на утро пятницы в травмпункты попали 163 человека.
- Вечером 12 декабря в Харькове из-за сильного гололеда произошло больше десяти аварий. В одной из них пострадал человек. Его пришлось госпитализировать.
- Ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда. Он рассказал, как правильно ходить и правильно падать.