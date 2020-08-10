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Переговоры с ОРДЛО: Кравчук рассказал, с кем готов говорить

10 августа 2020, 13:49

Жители ОРДЛО должны сами требовать прекращения войны, считает Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук ответил на вопрос о возможности переговоров с представителями ОРДЛО.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что готов вести мирные переговоры с представителями гражданского общества.

"Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать", - заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что Москва может пойти на урегулирование ситуации, если жители ОРДЛО сами будут требовать прекращения войны.

"Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага", - добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Кравчук заявил о том, что создание на Донбассе свободной экономической зоны является главным условием возрождения временно оккупированных территорий.

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