Кравчук заявил о новом Будапештском меморандуме для Украины

Кравчук считает, что Украина может инициировать новый Будапештский меморандум / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и бывший президент Леонид Кравчук высказал мнение, что Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума, если переговоры по Донбассу зайдут в тупик.

"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он во время эфира на телеканале Obozrevatel TV.

По словам Кравчука, к подписанию документа непременно должны присоединиться Германия, Польша и другие страны Европы. В новой версии меморандума, отметил политик, должен быть прописан четкий механизм реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – резюмировал первый президент.

Читайте такжеПереговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и ФокинаОтметим, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Лидеры США, России и Великобритании обещали Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного статуса.

Как ранее сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Напомним, ранее первый президент Украины, который возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе для переговоров по Донбассу – Леонид Кравчук, поделился, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним конкретные задачи.