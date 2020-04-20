Влетели на кругленькую сумму: подсчитаны убытки от лесных пожаров

Лесные пожары нанесли Украине убытков на 25 миллионов гривен / Reuters

Масштабные пожары, которые до сих пор продолжают бушевать в Житомирской области, уже успели нанести Украине ущерба почти на 25 млн гривен.

По информации пресс-службы Офиса президента в понедельник, 20 апреля, по предварительным подсчетам, в результате ЧС было эвакуировано около полусотни человек. При этом отмечается, что большинство сгоревших домов были пустыми, а жертв среди населения, к счастью, нет.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства по мерам противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Лесные пожары в Украине

Как ранее писал Главред, в зоне отчуждения продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд Укрзализныци для ликвидации пожара в Житомирской области.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.