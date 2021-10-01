Липучка для мух и смекалка: подростки "ограбили" денежный аттракцион в Хмельницком

Всё гениальное просто / скриншот с видео

В Хмельницком подростки с помощью липучки для мух "обманули" аттракцион, в котором необходимо ловить деньги.

На опубликованных кадрах видно, что один из них засунул в автомат, в котором нужно руками поймать бумажные деньги, липучку для мух. Когда тот подбросил банкноты, они моментально прилипли к ленте.

Удалось ли потом достать липучку с деньгами из автомата – остается загадкой.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области женщина отдала "иностранцу" более 185 тыс. грн, потому что мужчина пообещал отдать ей на хранение свою пенсию в размере 2 млн долларов и забрать в США.

Также мы рассказывали о банде аферистов в Сумской области, которые снимали средства с карточек доверчивых украинцев. Деньги шли на финансирование преступной группировки местного криминального авторитета.

Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений, звонили их клиентам и выдавали себя за сотрудников банков.