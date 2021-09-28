"Иностранец" обманул украинку на 185 тысяч гривен: обещал миллионы и забрать в США

У женщины даже не возникало подозрений / Pixabay

В Черкасской области женщина отдала "иностранцу" более 185 тыс. грн, потому что мужчина пообещал отдать ей на хранение свою пенсию в размере 2 млн долларов и забрать в США.

С "иностранцем" 37-летняя женщина познакомилась в Сети. Мужчина рассказал, что у него есть 2 млн долларов пенсии, которую он заработал за 2 года службы в США и попросил украинку сохранить эти деньги у себя, рассказали в полиции.

Однако, чтобы получить эти средства по почте, женщина должна была передать иностранцу 185 892 гривен, что она и сделала. Женщину тогда не смутил тот факт, что получатель средств — это клиент украинского банка. Также мужчина пообещал, что со временем приедет в Украину и заберет женщину к себе.

"У нее не возникало никаких подозрений пока, "иностранец из Интернета" не попросил снова перечислить почти сто тысяч гривен для якобы оформление документов в полиции связанных с переездом. Тогда женщина поняла — ее обманули", — рассказали в полиции.

В итоге по факту мошенничества правоохранители открыли производство.

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Ранее мы сообщали, что в Сумской области орудовала банда аферистов, которые снимали средства с карточек доверчивых украинцев. Деньги шли на финансирование преступной группировки местного криминального авторитета.

Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений, звонили их клиентам и выдавали себя за сотрудников банков.