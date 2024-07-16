Лишить всех наград предателей - Зеленский внес законопроект в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Раде законопроект, согласно которому всех "предателей" государства должны лишить государственных наград и званий. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
В частности, президент страны предложил лишить всех государственных наград людей, которые выступают за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
"Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе, или вообще находится на ее территории", - уточнил Зеленский.видео дня
Как сказал Зеленский, таких людей не стоит награждать, но только называть "предателями". Президент подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.
Политика Украины и война
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