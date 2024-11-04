'Логистически выгодный город': где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

Враг привлек большое количество резервов для штурмов.

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Ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Главное из заявления офицера:

Тяжелые бои продолжаются за Селидово и Вишневое

Враг активно применяет артиллерию и РЭБ-системы

Оккупанты также хотят реализовать свои стратегические цели по Покровску

Ситуация на Покровском направлении все еще сложная, оккупанты сконцентрировали силы в направлении поселка Вишневое и проводят штурмы, пытаясь захватить Покровск. Об этом сообщил офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов в интервью "Украинскому радио".

По его словам, тяжелые бои идут в Селидово - враг начал штурм в конце октября и использует большие резервы.

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Он также подчеркнул, что российская армия сконцентрировала основные усилия на захвате поселка Вишневое.

"Количество вражеских групп не уменьшается, враг привлек большое количество резервов, направляет их одновременно с нескольких направлений, готовя заранее плацдармы для продвижения на юг и на север", - отметил военный.

Миловидов добавил, что враг активно применяет артиллерию различного калибра и РЭБ-системы, из-за чего аэроразведчикам Сил обороны сложнее залетать на территорию, где есть оккупанты.

"Россияне активно применяют FPV-дроны и пытаются пехотой штурмовать районы сосредоточения, маршруты выдвижения позиций украинских военных. За сутки на позиции нашего подразделения, а также смежных подразделений, выполняющих на этом направлении боевые задачи, зафиксировано 7 попыток наступлений. Они были успешно отражены", - сказал он.

По словам офицера, враг намерен реализовать свои стратегические цели относительно Покровска.

"Это город весомый и логистически выгодный", - отметил военный.

Покровск / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Кураховском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвигаться.

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время российская оккупационная армия имеет продвижение возле четырех населенных пунктов.

Кроме того, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление россияне могут начать в направлении Гуляйполя.

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