'Логистика под угрозой': враг хочет перерезать стратегический маршрут - DeepState

Украинские военные на Кураховском направлении пытаются стабилизировать ситуацию всеми возможными силами.

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Враг хочет захватить логистические пути / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

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Враг не отказывается от своих захватнических целей

Оккупанты штурмуют вблизи города Курахово

Войска РФ хотят перерезать логистические пути

Ситуация в районе города Курахово, что в Донецкой области, становится все более напряженной из-за усиления давления со стороны российских войск, под угрозой ключевая трасса Н15. Об этом говорится в сводке аналитического проекта DeepState.

По словам аналитиков, враг привлек большое количество ресурсов на этом участке фронта и пытается взять под контроль логистический маршрут.

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"Хочется выделить еще один отрезок фронта, где вырисовывается более масштабная цель оккупантов и которая является одной из типичных в битве за крупные города - взять под контроль логистику и постепенно окружать населенный пункт. Параллельно они просто уничтожают город.", - говорится в сообщении.

Курахово / Инфографика: Главред

В DeepState подчеркивают, что после прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, противник активно продолжает свое движение через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, дойдя уже до отрезка Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое.

"Ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но пока это не удается. Если оккупанты будут иметь успехи в продвижениях, сохраняя имеющиеся темпы, то выход на трассу Н15 Запорожье-Донецк не за горами, что и даст возможность перекрыть важнейший и основной логистический путь в город.", - объясняют аналитики.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты пытаются продвигаться, врываясь в Курахово в Донецкой области. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", враг хочет закрепиться на этом направлении.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Ранее Главред писал, что оккупанты смогли завершить захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка в Донецкой области и вышли к берегам Кураховского водохранилища. По словам аналитика BILD, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. Севернее был захвачен город Украинск, создав полукотел с центром в поселке Кураховка, который теперь полностью контролируется российскими войсками.

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