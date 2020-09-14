Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список

Wizz Air отменил рейсы из Украины / Reuters

Лоукостер Wizz Air с 14 сентября до марта сделал отмену ряда маршрутов в города Европы из Украины.

Как информирует Lowcostavia со ссылкой на систему бронирования перевозчика, 12 авиарейсов не будут летать до конца марта 2021 года.

Уточняется, что часть рейсов прекращает работу до октября 2020 года. Изменения коснулись рейсов практически из всех украинских городов.

До конца марта 2021 года отменены следующие рейсы:

Киев – Афины;

Киев – Салоники;

Киев – Нюрнберг;

Львов – Ларнака;

Львов – Будапешт;

Харьков – Катовице;

Харьков – Будапешт;

Запорожье – Вильнюс;

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Будапешт;

Одесса — Берлин (отменен с 23 октября);

Одесса — Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года отменены рейсы:

Киев — Ларнака (до 26 октября);

Киев — Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября);

Львов — Вильнюс (до 22 октября);

Львов — Катовице (до 26 октября);

Харьков — Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября);

Харьков — Краков (с 25 сентября до 27 октября);

Одесса — Абу-Даби (старт с 25 октября);

Одесса — Вроцлав (до 26 октября);

Одесса — Гданьск (до 26 октября);

Одесса — Катовице (до 26 октября);

Одесса — Братислава (до 26 октября);

Запорожье — Вроцлав (до 27 октября);

Запорожье — Гданьск (до 27 октября);

Запорожье — Краков (до 27 октября).

Причины отмены рейсов лоукостер Wizz Air не сообщает.