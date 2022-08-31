'Лучше домой свалить': элитные спецназовцы РФ бунтуют и отказываются воевать в Украине

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Один из российских оккупантов, который находится под Изюмом в Харьковской области, рассказал о желании при первой возможности сбежать, чтобы остаться живым.

Соответствующий аудиоперехват публикует Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче. Ну типа комендатура, (нецензурно, ред.), говорит: "(нецензурно, - ред.) вам, идите воюйте". Да при удобном случае, (нецензурно, - ред.), лучше домой свалить, (нецензурно, - ред.), живым, (нецензурно, - ред.), вернуться, (нецензурно, - ред.)".

Он также недоволен действиями командиров: "(нецензурно, - ред.) набить (нецензурно, - ред.) да и уехать. Танки-(нецензурно, - ред.), а наступать нечем и сколько здесь еще сидеть".

В свою очередь журналист Роман Цимбалюк пишет, что военнослужащие 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854, Хабаровск) оккупационных войск РФ разбегаются, чтобы не участвовать в "специальной военной операции" на территории Украины.

Он уточнил, что многие военнослужащие бригады отказались от участия в войне, а другие попросту увольняются.

"Стоит отметить, что всё бригады СпН ВС РФ понесли огромные потери в ходе "специальной военной операции" на территории Украины, так как их попросту используют как пехоту, а не для выполнения их задач", - добавил Цимбалюк.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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