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Лукашенко блефует перед Путиным: Жданов об угрозе наступления Беларуси

15 декабря 2022, 00:02
Лукашенко будет продолжать проводить учения вдоль границы с Украиной, говорит Жданов.
Жданов Беларусь
Жданов Беларусь / Минобороны Беларуси, Главред

Белорусская армия не планирует воевать против Украины, в люди боятся войны с Украиной. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, президент Беларуси Лукашенко нужно показать диктатору Путину, что он готовится к вторжению.

"Лукашенко будет проводить учения вдоль границы с Украиной, будет имитировать бурную боевую подготовку для того, чтобы демонстрировать Путину, что он готовится к войне, но пока еще не готов. По крайней мере, так было все 9 месяцев этой войны. Я думаю, что Лукашенко и дальше так будет продолжать. Потому что есть такие данные, что в белорусской армии увеличиваются антивоенные настроения, тоже и в самой Беларуси", - заявил Жданов на своем ютуб-канале.

Эксперт отмечает, что люди в Беларуси не хотят войны.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Они боятся, что прилетит ответ. Они видят, что происходит с российской армией, а они лучше повоюют на полигоне", — сказал Жданов.

Угроза вторжения войск Беларуси

Напомним, накануне стало известно, что российские захватчики, которые находятся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что маневрами белорусских войск Россия пытается отвлечь Украину и заставить ее держать часть войск возле северной границы и не перебрасывать на другие направления. А тем временем российские оккупанты попытаются вновь пойти в крупное наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

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