Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненых

В результате ракетного удара по Львову получили пятеро пострадавших. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В свою очередь начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в пределах Львова произошло два ракетных удара.

"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал он.

При этом Козицкий подчеркнул, что угроза ракетного удара по Львову сохраняется.

В соцсетях пишут, что во Львове после авиаудара разгорелся мощнейший пожар.

Ранее, 18 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта. Как сообщил позже Садовый, несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. В результате здание было уничтожено.

Напомним, 13 марта в результате обстрела ракетами Яворивского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 – ранены. В ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.