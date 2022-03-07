Львовщина за сутки направила в пострадавшие от войны области 1200 тонн гуманитарного груза

Со Львовщины в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области были направлены самые необходимые вещи для жителей регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

По словам главы Львовской ОВГА Максима Козицкого, "1200 тонн гуманитарного груза за вчера Львовщина отправила в разные регионы Украины".

"У европейских партнеров мы просим продукты долговременного хранения, вместе ищем снаряжение для военных", – отметил областной глава.

Козицкий добавил, что в настоящее время существуют трудности с доставкой грузов из Европы, связанные, в частности, с тем, что в Украине действует закон о мобилизации, под который подпадают в том числе и водители фур и грузовиков, являющиеся в подавляющем большинстве мужчинами призывного возраста.

Во избежание сложностей доставляющие гуманитарную помощь водители должны зарегистрироваться в системе "Шлях", ведущей мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Регистрация происходит, в частности, через портал Дія.

Реклама

Можно также направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы по поводу возможности перевозок гуманитарного груза, разъясняет Максим Козицкий.

Глава ОВГА поблагодарил всех перевозчиков, владельцев транспорта и волонтеров. "Мы должны каждый день создавать сильный тыл для нашей армии. Потому что каждый из нас в эти дни – воин", – говорится в его сообщении.